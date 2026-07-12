В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём канале в «Максе».

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава области.

Он также призвал жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Life.ru сообщал, что прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки дронов на Сызрань, в результате которой погиб один человек и трое, включая ребёнка, получили ранения. На месте работает прокурор города. Ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших и координирует помощь с экстренными службами. Обратиться за правовой поддержкой можно по телефону, опубликованному на официальном ресурсе.