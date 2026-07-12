Собянин сообщил об уничтожении ещё двух летевших на Москву БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в «Максе».

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Напомним, за сутки российские системы ПВО нейтрализовали около 300 беспилотников ВСУ, направлявшихся к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, основную часть воздушных целей перехватили на дальних подступах, ещё 45 аппаратов уничтожили на подлёте к городу.