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Регион
12 июля, 16:02

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух летевших на Москву БПЛА

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российские средства ПВО уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в «Максе».

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Попытка атаки ВСУ на Москву 12 июля стала одной из крупнейших за несколько лет
Попытка атаки ВСУ на Москву 12 июля стала одной из крупнейших за несколько лет

Напомним, за сутки российские системы ПВО нейтрализовали около 300 беспилотников ВСУ, направлявшихся к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, основную часть воздушных целей перехватили на дальних подступах, ещё 45 аппаратов уничтожили на подлёте к городу.

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Александра Мышляева
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