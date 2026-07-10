Пожар на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае потушили
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Пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ликвидирован. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.
По его словам, возгорание произошло после падения обломков БПЛА. Других подробностей о последствиях Чеверев не привёл.
Сообщение о ликвидации пожара глава района опубликовал в мессенджере Max. Информации о пострадавших в приведённом сообщении нет.
Ильский НПЗ расположен в Северском районе Краснодарского края, где утром 10 июля фиксировали последствия падения обломков БПЛА. По данным региональных служб, фрагменты также упали в станице Северской — во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Предварительно, пострадавших не было, на местах работали оперативные службы.
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