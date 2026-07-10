Как сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, за минувшие сутки подразделениями группировки уничтожены 23 пункта управления беспилотной авиацией и семь наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожены 29 антенн связи и БПЛА, 3 блиндажа с личным составом, а также сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов противника.

За сутки в зоне ответственности группировки Вооружённые силы Украины также потеряли пять станций Starlink и 35 беспилотников самолётного типа. Кроме того, противник лишился пункта боепитания, склада материальных средств и 28 пунктов управления беспилотной авиацией.