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10 июля, 03:11

Южная группировка за сутки уничтожила 23 пункта управления БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Как сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, за минувшие сутки подразделениями группировки уничтожены 23 пункта управления беспилотной авиацией и семь наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожены 29 антенн связи и БПЛА, 3 блиндажа с личным составом, а также сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов противника.

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За сутки в зоне ответственности группировки Вооружённые силы Украины также потеряли пять станций Starlink и 35 беспилотников самолётного типа. Кроме того, противник лишился пункта боепитания, склада материальных средств и 28 пунктов управления беспилотной авиацией.

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Алена Пенчугина
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