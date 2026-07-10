Российские военные освободили Васильевку в ДНР после скрытного продвижения штурмовых групп и последующей зачистки населённого пункта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Старшина роты штурмового отряда 237-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Антон Костров, рассказал, что военнослужащие проникали в населённый пункт небольшими отрядами. После закрепления на занятых участках они ожидали подхода других сил, а затем приступили к зачистке.

«Малыми группами мы туда просачивались, выбивали врага с подвалов, закреплялись, ждали своих, когда уже другие подойдут. Пришло время, мы накопились, провели зачистку», — уточнил Костров.

Напомним, 4 июля бойцы группировки войск «Центр» в ходе активных действий полностью освободили Васильевку. Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль очередного населённого пункта на территории Донецкой Народной Республики. Установление контроля над этой точкой позволяет российским силам улучшить тактическое положение. Успешный штурм стал результатом слаженной работы артиллерии, авиации и мотострелковых частей.