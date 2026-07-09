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9 июля, 17:03

Под Запорожьем ликвидирован командир украинской бригады «Ястребы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В Запорожской области, по данным российских силовых структур, был ликвидирован командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» майор Виктор Томашевский. Об этом пишет РИА «Новости».

Он был уроженцем Киева. Представители ведомства заявили, что подразделение участвовало во вторжении ВСУ в Курскую область. Собеседник агентства отметил, что 411-я бригада также была задействована в действиях в приграничных районах России.

Другие подробности произошедшего, включая обстоятельства гибели военнослужащего и дату инцидента, не приводятся. Информация о случившемся поступила от российских силовых структур. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не приводилось.

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Ранее Life.ru писал, что ликвидирован старший штурман-лётчик вертолётной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ майор Валентин Мукшинов. Офицер ранее участвовал в антитеррористической операции на Донбассе и в миссии ООН в Демократической Республике Конго. Обстоятельства его гибели не уточняются.

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Полина Никифорова
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