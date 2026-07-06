В Запорожье уничтожен начальник 4-го отдела городского управления полиции капитан Ярошевич. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в силовых структурах.

По данным собеседников агентства, удар был нанесён по зданию управления. Местные жители неоднократно обвиняли погибшего в пытках и незаконном задержании людей по надуманным предлогам.

«В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам», — рассказали силовики.

Ранее сообщалось, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 62-й сессии Совета ООН в Женеве заявил о необходимости немедленно прекратить пытки российских военнопленных на Украине, поскольку около половины опрошенных его сотрудниками пленных сообщили о пытках или жестоком обращении. Он подчеркнул абсолютный запрет на пытки и призвал привлечь виновных к ответственности.