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4 июля, 14:47

В ДНР вражеский дрон атаковал пожарных, которые тушили огонь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Об этом сообщили в республиканском управлении ведомства.

Огнеборцы работали в Старобешевском районе после предыдущего удара дрона. Когда они тушили возгорание, противник нанёс повторный удар.

«Во время тушения огня противник повторно нанёс удар, в результате — начальник караула получил ранение», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.

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Ранее в Белгородской области снова зафиксирована атака украинских беспилотников. На этот раз пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Бессоновка. Дрон ударил по легковушке, в которой находился мужчина. Он получил осколочные ранения плеча, спины и голени. Автомобиль повреждён. Кроме того, ударной волной и разлетевшимися осколками выбило окна в соседнем частном доме.

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Наталья Афонина
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