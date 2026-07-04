В ДНР вражеский дрон атаковал пожарных, которые тушили огонь

В ДНР пострадал сотрудник МЧС России — в него попал беспилотник во время тушения пожара. Об этом сообщили в республиканском управлении ведомства.

Огнеборцы работали в Старобешевском районе после предыдущего удара дрона. Когда они тушили возгорание, противник нанёс повторный удар.

«Во время тушения огня противник повторно нанёс удар, в результате — начальник караула получил ранение», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Ранее в Белгородской области снова зафиксирована атака украинских беспилотников. На этот раз пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Бессоновка. Дрон ударил по легковушке, в которой находился мужчина. Он получил осколочные ранения плеча, спины и голени. Автомобиль повреждён. Кроме того, ударной волной и разлетевшимися осколками выбило окна в соседнем частном доме.