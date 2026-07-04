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4 июля, 09:43

Атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных за два года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Атака дронов Вооружённых сил Украины на Москву за прошедшие сутки стала одной из самых масштабных за последние два года. Такие данные привело ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную мэром столицы Сергеем Собяниным.

Градоначальник проинформировал, что за сутки в сторону Московского региона было направлено более 200 беспилотных летательных аппаратов. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. При этом непосредственно на подлёте к столице средства ПВО уничтожили 62 вражеских объекта.

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника ВСУ
Над Ленинградской областью сбили два беспилотника ВСУ

Напомним, что похожие цифры были зафиксированы 18 июня. Тогда в общей сложности средствам ПВО удалось нейтрализовать порядка 180 БПЛА. В тот же период времени над регионами России уничтожили 555 украинских дронов. В частности, над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями и Московским регионом.

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Юлия Сафиулина
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