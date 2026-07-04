Атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных за два года
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Атака дронов Вооружённых сил Украины на Москву за прошедшие сутки стала одной из самых масштабных за последние два года. Такие данные привело ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную мэром столицы Сергеем Собяниным.
Градоначальник проинформировал, что за сутки в сторону Московского региона было направлено более 200 беспилотных летательных аппаратов. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу. При этом непосредственно на подлёте к столице средства ПВО уничтожили 62 вражеских объекта.
Напомним, что похожие цифры были зафиксированы 18 июня. Тогда в общей сложности средствам ПВО удалось нейтрализовать порядка 180 БПЛА. В тот же период времени над регионами России уничтожили 555 украинских дронов. В частности, над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями и Московским регионом.
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