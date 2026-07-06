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Регион
6 июля, 16:18

В Полтавской области ударом «Герани» ликвидирован штурман вертолёта ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В Полтавской области ликвидирован старший штурман-лётчик вертолётной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ майор Валентин Мукшинов. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

«В неравной битве с «Геранью» проиграл старший штурман-летчик вертолётной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации (Броды) майор Мукшинов Валентин Андреевич (29.05.1991 г. р.), уроженец Чернигова», — сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, офицер ранее участвовал в антитеррористической операции на Донбассе и в миссии ООН в Демократической Республике Конго. Обстоятельства его гибели не уточняются.

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Ранее глава пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил, что ВСУ потеряли более 210 бойцов, 205 беспилотников самолётного типа и 35 октокоптеров R-18, а также уничтожены американский бронетранспортёр М113, 12 автомобилей, две артсистемы, станция РЭБ и 32 пункта управления дронами.

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Анастасия Никонорова
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