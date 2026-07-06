Штурмовики в антидроновых пончо зашли в тыл ВСУ и взяли Лесное почти без боя
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Взятие населённого пункта Лесное в Запорожской области стало возможным благодаря нестандартной тактике. Штурмовые подразделения 39-й мотострелковой бригады группировки «Восток» использовали антидроновые пончо, которые делали их невидимыми для тепловизоров.
Командир взвода с позывным Том рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» Павлу Кольцову, что тёплая погода помогла бойцам двигаться ночью незаметно. Группы просачивались между опорными пунктами, выходили в тыл и атаковали с неожиданных направлений. Противник не успевал перегруппироваться.
В одном из эпизодов штурмовики тихо подошли к позиции на рассвете, без артподготовки. Они застали пятерых украинских военных врасплох: троих ликвидировали, двоих взяли в плен. На месте оставили западное оружие — винтовку и пулемёт.
После освобождения Лесного, по словам Тома, украинское командование пыталось вернуть позиции, но отправляло свои подразделения на уже занятые российской армией рубежи, не предупреждая их о смене обстановки.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что Ровное и Лесное перешли под контроль подразделений группировки войск «Восток». В ведомстве заявили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника. В результате боя уничтожено до взвода живой силы, 8 бронемашин, 11 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 27 крупных дронов «Баба-яга».
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