Вооружённые силы Украины в результате действий группировки «Север» потеряли более 210 бойцов, 205 беспилотников самолётного и 35 октокоптеров типа R-18. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.

В числе уничтоженной техники — бронетранспортёр М113 американского производства, 12 автомобилей, две полевые артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские военные ликвидировали 32 пункта управления вражескими беспилотниками.

Ранее начальник пресс-центра объединения Вадим Астафьев заявил, что штурмовые отряды Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике. По его словам, российские подразделения ликвидируют разрозненные остатки украинских формирований, которые ещё остаются в городе.