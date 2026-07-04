Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 04:39

Бойцы группировки «Север» за сутки ликвидировали более 210 военных ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Вооружённые силы Украины в результате действий группировки «Север» потеряли более 210 бойцов, 205 беспилотников самолётного и 35 октокоптеров типа R-18. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.

В числе уничтоженной техники — бронетранспортёр М113 американского производства, 12 автомобилей, две полевые артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские военные ликвидировали 32 пункта управления вражескими беспилотниками.

Аналитики рассказали о плачевном положении ВСУ в зоне проведения СВО
Аналитики рассказали о плачевном положении ВСУ в зоне проведения СВО

Ранее начальник пресс-центра объединения Вадим Астафьев заявил, что штурмовые отряды Южной группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике. По его словам, российские подразделения ликвидируют разрозненные остатки украинских формирований, которые ещё остаются в городе.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar