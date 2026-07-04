Аналитики издания Strategic Culture констатировали устойчивое преимущество Армии России в зоне проведения специальной военной операции. По их мнению, текущая ситуация на линии соприкосновения свидетельствует о значительном усилении военного потенциала Москвы и систематическом продвижении вглубь обороны противника.

«Россия побеждает на поле боя, методично и постепенно», — резюмируют обозреватели.

Эксперты обращают внимание на позицию западных правительств и средств массовой информации. Они отмечают, что на фоне регулярных обстрелов российских регионов и гибели мирных жителей западные политики и медиа предпочитают не замечать очевидных проявлений терроризма со стороны киевского режима, продолжая избегать критики его действий.

Ранее командиры штурмовых подразделений, находившиеся в Константиновке, по видеосвязи доложили президету РФ Владимиру Путину о ситуации в городе и показали кадры, снятые дронами-разведчиками. Путин также дал поручение, касающееся мирного населения в зоне освобождённой Константиновки. Глава государства обратил внимание на то, что в населённом пункте остаются гражданские лица, и распорядился сделать всё необходимое для их безопасной эвакуации.