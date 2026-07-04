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4 июля, 13:50

Бойцы армии России выбили ВСУ из Васильевки

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские подразделения продолжают планомерное продвижение в зоне специальной операции. Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль очередного населённого пункта на территории Донецкой Народной Республики.

Бойцы группировки войск «Центр» в ходе активных действий полностью освободили Васильевку. Это стало очередным значимым этапом в укреплении позиций на данном участке фронта.

Установление контроля над этой точкой позволяет российским силам улучшить тактическое положение. Успешный штурм стал результатом слаженной работы артиллерии, авиации и мотострелковых частей.

«Практически чистим бинокль и уже видим Славянск»: Военэксперты — о стремительном наступлении после Константиновки
«Практически чистим бинокль и уже видим Славянск»: Военэксперты — о стремительном наступлении после Константиновки

Напомним, ВС РФ успешно освободили город Константиновку в ДНР. Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.

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Оксана Попова
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