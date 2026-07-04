Российские подразделения продолжают планомерное продвижение в зоне специальной операции. Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль очередного населённого пункта на территории Донецкой Народной Республики.

Бойцы группировки войск «Центр» в ходе активных действий полностью освободили Васильевку. Это стало очередным значимым этапом в укреплении позиций на данном участке фронта.

Установление контроля над этой точкой позволяет российским силам улучшить тактическое положение. Успешный штурм стал результатом слаженной работы артиллерии, авиации и мотострелковых частей.