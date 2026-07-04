Бойцы армии России выбили ВСУ из Васильевки
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Российские подразделения продолжают планомерное продвижение в зоне специальной операции. Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль очередного населённого пункта на территории Донецкой Народной Республики.
Бойцы группировки войск «Центр» в ходе активных действий полностью освободили Васильевку. Это стало очередным значимым этапом в укреплении позиций на данном участке фронта.
Установление контроля над этой точкой позволяет российским силам улучшить тактическое положение. Успешный штурм стал результатом слаженной работы артиллерии, авиации и мотострелковых частей.
Напомним, ВС РФ успешно освободили город Константиновку в ДНР. Это важное событие было подтверждено на высоком уровне, когда президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск, где ему доложили о завершении операции. Путин отметил, что взятие Константиновки является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР и открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск.
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