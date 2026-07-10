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10 июля, 02:56

Военные «Востока» за сутки уничтожили пять станций Starlink ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки в зоне ответственности группировки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли пять станций Starlink и 35 беспилотников самолётного типа.

«В течение суток противник потерял пункт боепитания, склад материальных средств, 5 станций спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 28 пунктов управления беспилотной авиацией», — уточнил офицер.

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За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребёнка, 270 ранены, в том числе 8 детей. Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений.

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Алена Пенчугина
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