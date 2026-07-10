Начальник пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки в зоне ответственности группировки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли пять станций Starlink и 35 беспилотников самолётного типа.

За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребёнка, 270 ранены, в том числе 8 детей. Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений.