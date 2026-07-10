В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе говорится, что за минувшую неделю при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 270 мирных жителей России, 38 из них погибли, включая одного ребёнка.

«За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребёнка, 270 ранены, в том числе 8 детей», — уточняется в комментарии.

Дипломат отметила, что нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений. На самом же деле это попытка переложить ответственность за преступления на Запад. Ведь любая помощь Украине фактически делает её спонсоров соучастниками терроризма.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак дронов ВСУ один человек погиб, ещё четыре пострадали. Кроме того, повреждения зафиксированы в шести муниципальных округах. В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г.р. В селе Темрюк Донецкого городского округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения. На трассе Донецк — Мариуполь возле Кременевки Володарского муниципального округа беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю — травмы получил мужчина 1990 года рождения. В Волновахе двое мужчин получили ранения при подрыве на взрывоопасном предмете во время хозяйственных работ.