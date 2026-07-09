Пушилин: При ударах БПЛА ВСУ в ДНР погиб человек, четверо пострадали

Один человек погиб, ещё четыре человека пострадали в ДНР в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Кроме того, повреждения зафиксированы в шести муниципальных округах.

«В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г.р. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Ещё два человека пострадали в результате атак БПЛА. В селе Темрюк Донецкого городского округа ранения средней степени тяжести получил мужчина 1984 года рождения. На трассе Донецк — Мариуполь возле Кременевки Володарского муниципального округа беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю — травмы получил мужчина 1990 года рождения.

В Волновахе двое мужчин получили ранения при подрыве на взрывоопасном предмете во время хозяйственных работ. Мужчина 1963 года рождения находится в тяжёлом состоянии, мужчина 1998 года рождения получил ранения средней степени тяжести.

Зафиксированы повреждения гражданских объектов и транспорта. Пострадали жилой дом, пять объектов инфраструктуры, четыре автобуса, девять единиц специальной техники, а также грузовой и легковой автомобили. Разрушения отмечены на территориях Донецка, Горловки, Новоазовского, Старобешевского, Волновахского и Володарского муниципальных округов.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали зерновоз и два автомобиля «газель» на дорогах Луганской Народной Республики, ранив двух водителей. Инциденты произошли в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах. В первом случае дрон ударил по зерновозу, принадлежащему сельхозпредприятию, а также по машине марки «газель». За рулём последней находился мужчина 45 лет, он получил ранения.