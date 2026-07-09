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9 июля, 18:02

ВСУ атаковали зерновоз и две «Газели» в ЛНР, ранены два водителя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Беспилотники ВСУ атаковали зерновоз и два автомобиля «Газель» на дорогах Луганской Народной Республики, ранив двух водителей. Информацию об этом распространил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, инциденты произошли в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах. В первом случае дрон ударил по зерновозу, принадлежащему сельхозпредприятию, а также по машине марки «Газель». За рулём последней находился мужчина 45 лет, он получил ранения.

Ещё один автомобиль попал под атаку в Старобельском округе. Травмы различной степени тяжести зафиксированы у 27-летнего водителя. Также руководитель республики рассказал об ударе украинского беспилотника по частному домовладению на территории Старобельского округа. В результате этого происшествия никто не пострадал.

Два человека погибли при атаках БПЛА на ЛНР, есть пострадавшие
Два человека погибли при атаках БПЛА на ЛНР, есть пострадавшие

Раннее сообщалось, что пять мирных жителей пострадали при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в ЛНР. Удар пришёлся по скоплению людей в дневное время. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре мужчины и одна женщина. Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент власти уточняют состояние раненых, а обстоятельства атаки и объём нанесённого ущерба продолжают устанавливаться.

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Юлия Сафиулина
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