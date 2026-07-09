ВСУ атаковали зерновоз и две «Газели» в ЛНР, ранены два водителя

Беспилотники ВСУ атаковали зерновоз и два автомобиля «Газель» на дорогах Луганской Народной Республики, ранив двух водителей. Информацию об этом распространил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, инциденты произошли в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах. В первом случае дрон ударил по зерновозу, принадлежащему сельхозпредприятию, а также по машине марки «Газель». За рулём последней находился мужчина 45 лет, он получил ранения.

Ещё один автомобиль попал под атаку в Старобельском округе. Травмы различной степени тяжести зафиксированы у 27-летнего водителя. Также руководитель республики рассказал об ударе украинского беспилотника по частному домовладению на территории Старобельского округа. В результате этого происшествия никто не пострадал.

Раннее сообщалось, что пять мирных жителей пострадали при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в ЛНР. Удар пришёлся по скоплению людей в дневное время. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре мужчины и одна женщина. Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент власти уточняют состояние раненых, а обстоятельства атаки и объём нанесённого ущерба продолжают устанавливаться.