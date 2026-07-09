Два человека погибли при атаках БПЛА на ЛНР, есть пострадавшие

В результате атак беспилотников на территорию Луганской Народной Республики погибли два человека, ещё несколько жителей получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

По его словам, вечером и ночью под удары попали пять муниципалитетов республики. Атакам подверглись Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ. При этом силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 20 воздушных целей.

На дороге Первомайск — Ирмино украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате погиб 18-летний молодой человек, ещё один мужчина 30 лет получил ранения и был доставлен в больницу. Кроме того, дроны атаковали объекты в Первомайске, Краснодоне и Северодонецке. Под удары попали автобаза индивидуального предпринимателя, промышленная зона и грузовой автомобиль.

При ликвидации последствий атак произошло повторное нападение с использованием БПЛА — ранения получил сотрудник МЧС. Ему оказали медицинскую помощь. В Первомайске также погиб работник автотранспортного предприятия. Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия атак и устанавливают обстоятельства произошедшего. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Атаки на территорию ЛНР продолжаются уже несколько дней подряд. Под удары беспилотников попали жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры. В посёлке Петровка после атаки на автозаправочную станцию тяжёлые ранения получил 79-летний мужчина. В Новоайдарском округе дрон атаковал кафе — пострадал 54-летний посетитель, а само здание было полностью уничтожено после повторного удара. Кроме того, беспилотники поразили два гражданских автомобиля на трассах Старобельского округа — молоковоз и грузовик, пострадали оба водителя.