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9 июля, 17:44

Пять человек пострадало при ударе БПЛА по заправке в ЛНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника по автозаправочной станции в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, атака произошла днём 9 июля. Беспилотник ударил по месту, где находились люди.

«Сегодня днём ВСУ ударили по скоплению людей на автозаправочной станции в Новоайдарском муниципальном округе. Ранения различной степени тяжести получили пять человек: четыре мужчины и одна женщина», — сообщил Пасечник в телеграм-канале.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии уточняется. Обстоятельства произошедшего и последствия атаки устанавливаются.

Два человека погибли при атаках БПЛА на ЛНР, есть пострадавшие
Два человека погибли при атаках БПЛА на ЛНР, есть пострадавшие

Ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ атаковал в ЛНР автобус. Пострадали две женщины в возрасте 81 и 63 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Полина Никифорова
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