Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР, пострадали две женщины

В ЛНР под удар украинского дрона попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Кременная — Луганск. Инцидент произошёл в посёлке Старая Краснянка в тот момент, когда водитель осуществлял посадку пассажиров, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная — Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка», — написал он в Telegram-канале.

В результате атаки пострадали две женщины в возрасте 81 и 63 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в белгородском Шебекине мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона. Инцидент произошёл на одной из городских парковок, где сдетонировал беспилотник. Пострадавший самостоятельно добрался до местной центральной районной больницы.