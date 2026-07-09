Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР, пострадали две женщины
В ЛНР под удар украинского дрона попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Кременная — Луганск. Инцидент произошёл в посёлке Старая Краснянка в тот момент, когда водитель осуществлял посадку пассажиров, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная — Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка», — написал он в Telegram-канале.
В результате атаки пострадали две женщины в возрасте 81 и 63 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее в белгородском Шебекине мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона. Инцидент произошёл на одной из городских парковок, где сдетонировал беспилотник. Пострадавший самостоятельно добрался до местной центральной районной больницы.
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