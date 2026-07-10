В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Кроме того, фрагменты дронов упали в станице Северской по двум адресам: во дворе частного дома и на территории предприятия. Пострадавших также нет.

На всех местах работают оперативные и специальные службы.

За минувшую неделю при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали 270 мирных жителей России, 38 из них погибли, включая одного ребёнка. Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений. На самом же деле это попытка переложить ответственность за преступления на Запад. Ведь любая помощь Украине фактически делает её спонсоров соучастниками терроризма.