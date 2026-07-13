Два сотрудника МЧС ранены в Грайвороне при атаке FPV-дронов ВСУ

В Грайвороне Белгородской области при тушении пожара, который начался после атаки беспилотников ВСУ, пострадали два сотрудника МЧС. Первый был госпитализирован сразу, второй обратился за помощью позже, сообщил оперативный штаб региона.

«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратился ещё один сотрудник МЧС, который пострадал в результате атак FPV-дронов в городе Грайвороне», — говорится в сообщении.

У мужчины обнаружили баротравму (повреждение от перепада давления). Ему оказали помощь и отправили лечиться домой.

Ранее в Белгородской области в результате ночных атак ВСУ погибла мирная жительница, на чей дом враг сбросил взрывчатое вещество с дрона. Ещё два человека получили ранения.