В Белгородской области в результате ночных атак ВСУ погибла мирная жительница, на чей дом враг сбросил взрывчатое вещество с дрона. Ещё два человека получили ранения, сообщил региональный оперативный штаб.

«Сегодня ночью во время атак ВСУ один мирный житель погиб, двое получили ранения. В селе Березовка Борисовского округа на территорию частного дома сброшено взрывное устройство с беспилотника. От полученных травм женщина скончалась на месте», — информирует оперштаб.

Ещё один инцидент произошёл в селе Криничное Ракитянского округа. После детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин. Их доставили в районную больницу, где медики оказали первую помощь, после чего пациентов направили на дальнейшее лечение в Белгород.

Этой ночью в посёлке Пионерский Истринского района Московской области произошла трагедия: украинский дрон упал на частные дома, вызвав пожар и человеческие жертвы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о гибели трёх человек, ещё трое ранены.