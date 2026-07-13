Авторы фото и видео с дронами над Омским НПЗ ответили перед законом

Нескольких жителей Омска привлекли к административной ответственности после публикации в соцсетях кадров атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил МАХ-канал правительства Омской области.

В регионе запрещено размещать в интернете, мессенджерах и социальных сетях фото, видео и тексты, связанные с полётами и последствиями атак БПЛА. Ограничение ранее ввела областная антитеррористическая комиссия, однако некоторые пользователи его проигнорировали.

«Опубликованные видеокадры могли быть использованы украинскими террористическими организациями для нагнетания паники в российском обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов БПЛА», — говорится в сообщении.

В УФСБ по Омской области также предупредили, что сбор и передача за рубеж сведений, способных причинить ущерб безопасности России, при наличии соответствующих оснований могут квалифицировать как государственную измену. Максимальное наказание по этой статье достигает 20 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские дроны атаковали Омский НПЗ 6 июля. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Власти региона сообщали, что ПВО удалось сбить большую часть дронов противника. После этого экстренные службы приступили к устранению последствий атаки.