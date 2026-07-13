Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 08:47

Авторы фото и видео с дронами над Омским НПЗ ответили перед законом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Нескольких жителей Омска привлекли к административной ответственности после публикации в соцсетях кадров атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил МАХ-канал правительства Омской области.

В регионе запрещено размещать в интернете, мессенджерах и социальных сетях фото, видео и тексты, связанные с полётами и последствиями атак БПЛА. Ограничение ранее ввела областная антитеррористическая комиссия, однако некоторые пользователи его проигнорировали.

«Опубликованные видеокадры могли быть использованы украинскими террористическими организациями для нагнетания паники в российском обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов БПЛА», — говорится в сообщении.

В УФСБ по Омской области также предупредили, что сбор и передача за рубеж сведений, способных причинить ущерб безопасности России, при наличии соответствующих оснований могут квалифицировать как государственную измену. Максимальное наказание по этой статье достигает 20 лет лишения свободы.

«‎Завёл в дом, а там наши»: Украинский дрон сдал бойца ВСУ в российский плен
«‎Завёл в дом, а там наши»: Украинский дрон сдал бойца ВСУ в российский плен

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские дроны атаковали Омский НПЗ 6 июля. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Власти региона сообщали, что ПВО удалось сбить большую часть дронов противника. После этого экстренные службы приступили к устранению последствий атаки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar