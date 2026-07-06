Хоценко: ВСУ атаковали Омский НПЗ, системы ПВО сбили большую часть беспилотников

Украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Средства противовоздушной обороны уничтожили большую часть летевших дронов, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

«Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъёмку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — написал глава региона.

Напомним, 6 июля Росавиация впервые объявила о временных ограничениях в аэропорту Омска. Позже глава региона Виталий Хоценко сообщил, что Дроны ВСУ смогли пробиться в северный промышленный узел города. Он призвал жителей сохранять спокойствие, ориентироваться только на официальные источники информации и звонить по номеру 112 при чрезвычайных ситуациях.