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6 июля, 14:00

Хоценко: ВСУ атаковали Омский НПЗ, системы ПВО сбили большую часть беспилотников

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Средства противовоздушной обороны уничтожили большую часть летевших дронов, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

«Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъёмку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — написал глава региона.

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Напомним, 6 июля Росавиация впервые объявила о временных ограничениях в аэропорту Омска. Позже глава региона Виталий Хоценко сообщил, что Дроны ВСУ смогли пробиться в северный промышленный узел города. Он призвал жителей сохранять спокойствие, ориентироваться только на официальные источники информации и звонить по номеру 112 при чрезвычайных ситуациях.

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Анастасия Никонорова
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