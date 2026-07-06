ПВО России за сутки сбила 811 беспилотников и 9 авиабомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 811 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и девять управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве также привели обновлённую статистику с начала специальной военной операции. По данным военного ведомства, за всё время уничтожены 673 самолёта, 284 вертолёта, 175 506 дронов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 048 танков и других боевых бронированных машин, а также 1 754 реактивные системы залпового огня. Кроме того, поражены 35 666 орудий полевой артиллерии и миномётов, выведено из строя 65 761 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее силы ПВО Минобороны России отражали атаку дронов на Омскую область. Несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он отметил, что продолжаются меры по ликвидации последствий.