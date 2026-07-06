Росавиация впервые объявила о временных ограничениях в аэропорту Омска
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В аэропорту Омска впервые введены временные ограничения. Об этом 6 июля сообщила Росавиация.
«Омск (Центральный) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщения.
Аналогичные меры введены в аэропорту Кургана. Ограничения необходимы в целях безопасности.
Ранее в регионе объявили опасность беспилотников.
Аэропорт Омск-Центральный (IATA: OMS) — ключевой авиаузел юга Западной Сибири, расположенный в городской черте. Открытый в 1929 году, он обслуживает внутренние и международные рейсы (Москва, курорты, Средняя Азия) с пропускной способностью 700 пассажиров в час. Полоса в 2500 метров принимает лайнеры типа A320 и Boeing 737. В 2023 году началось строительство нового терминала для укрепления транзитного потенциала региона.
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