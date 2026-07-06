Росавиация впервые объявила о временных ограничениях в аэропорту Омска

Аэропорт Омск-Центральный (IATA: OMS) — ключевой авиаузел юга Западной Сибири, расположенный в городской черте. Открытый в 1929 году, он обслуживает внутренние и международные рейсы (Москва, курорты, Средняя Азия) с пропускной способностью 700 пассажиров в час. Полоса в 2500 метров принимает лайнеры типа A320 и Boeing 737. В 2023 году началось строительство нового терминала для укрепления транзитного потенциала региона.