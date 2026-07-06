Пулково работает, но рейсы задерживаются: что происходит в аэропорту 6 июля

Аэропорт Пулково 6 июля работает, однако приём и отправка самолётов выполняются по согласованию с соответствующими органами. Утром воздушная гавань временно прекращала обслуживать рейсы из-за ограничений, введённых на фоне угрозы атаки беспилотников. Сейчас самолёты снова вылетают и прибывают, но пассажирам следует готовиться к задержкам и изменениям в расписании.

По данным аэропорта на 09:00 мск, более чем на два часа задерживались 30 рейсов. Ещё 15 самолётов ожидали возвращения в Санкт-Петербург с запасных аэродромов. К этому времени Пулково успело принять и отправить более 20 рейсов и обслужить около трёх тысяч пассажиров.

Пулково закрыто или работает сейчас

Полностью закрытым аэропорт Пулково сейчас не является. Он принимает и отправляет самолёты, однако полёты выполняются по согласованию, поэтому расписание может меняться в течение дня.

Около 05:00 6 июля аэропорт начал работать в ограниченном режиме. В 06:27 Росавиация сообщила о временном прекращении приёма и выпуска воздушных судов. Примерно с 07:50 Пулково снова начало обслуживать рейсы по согласованию.

Точного времени полного восстановления расписания пока не названо. Даже после снятия ограничений задержки могут сохраняться несколько часов: аэропорту необходимо принять самолёты с запасных аэродромов, подготовить новые вылеты и восстановить нарушенную очерёдность рейсов.

Сколько рейсов задержано в Пулково 6 июля

На 09:00 более чем на два часа были задержаны 30 вылетов. Число опаздывающих рейсов за утро увеличилось: около 08:00 таких самолётов было 16.

Пассажирам необходимо проверять именно свой рейс на онлайн-табло Пулково и в приложении авиакомпании. Время отправления может измениться даже после начала регистрации. Официальное табло аэропорта обновляется в режиме реального времени.

Информацию также можно уточнить у представителей перевозчика, по громкой связи в терминале и в круглосуточном контактном центре Пулково по телефонам +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44.

Какие рейсы отменены 6 июля

Единого официального списка всех отменённых рейсов Пулково пока не опубликовано. Статус каждого направления следует проверять отдельно: часть рейсов может быть перенесена на более позднее время, объединена с другим вылетом или отменена решением авиакомпании.

Особое внимание стоит обратить пассажирам утренних рейсов, а также самолётов, которые должны прибыть в Петербург из других городов и затем выполнить обратный вылет. Задержка прибывающего борта часто приводит к переносу следующего рейса этого же самолёта.

Почему задерживают рейсы в Пулково

Ограничения на работу аэропорта ввели на фоне угрозы атаки БПЛА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 6 июля над российскими регионами, Крымом и Азовским морем были перехвачены и уничтожены 519 беспилотников самолётного типа. В Ленинградской области сообщалось о 47 сбитых дронах.

Воздушную опасность в Санкт-Петербурге позднее отменили, однако в Ленинградской области продолжалась работа сил противовоздушной обороны. Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Что происходит в других аэропортах 6 июля

Ночью ограничения также действовали в аэропортах Московского региона. К утру Внуково и Домодедово возобновили работу в обычном режиме, однако отдельные рейсы могут отправляться с опозданием из-за накопившихся изменений в расписании.

Задержка самолёта в одном аэропорту может повлиять и на последующие рейсы в других городах. Поэтому пассажирам, которые летят через Москву, Петербург или делают пересадку, необходимо проверять всю цепочку маршрута.

Стоит ли ехать в Пулково, если рейс задержан

Самостоятельно откладывать поездку в аэропорт не стоит, если авиакомпания официально не сообщила новое время регистрации или отмену рейса. Перевозчик может скорректировать расписание повторно или начать посадку раньше предварительно указанного времени.

Перед выездом нужно проверить онлайн-табло Пулково, сообщение авиакомпании, электронную почту и номер телефона, указанный при покупке билета. При официальной отмене рейса следует обратиться к перевозчику для переоформления билета или возврата денег.

Что положено пассажирам при задержке рейса

При ожидании рейса более двух часов пассажирам должны бесплатно предоставить питьевую воду и возможность совершить два звонка или отправить два сообщения. При задержке более четырёх часов авиакомпания обязана организовать горячее питание.

Если ожидание превышает восемь часов днём или шесть часов ночью, пассажирам положены гостиница и трансфер до неё и обратно. Эти услуги должна предоставлять авиакомпания без дополнительной оплаты.

Для получения воды, питания или размещения необходимо обращаться к представителю авиакомпании. Чеки за самостоятельно оплаченные услуги лучше сохранять — они могут потребоваться при подаче претензии перевозчику.

Когда Пулково вернётся к обычной работе

Официального прогноза по полному восстановлению расписания пока нет. Аэропорт уже принимает и отправляет самолёты, но последствия утренних ограничений могут ощущаться в течение всего дня 6 июля.

Пассажирам рекомендуется регулярно проверять статус рейса и не ориентироваться только на первоначальное время в билете. Информация о задержках, отменах и новых сроках вылета обновляется в течение дня.

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