В России хотят ввести льготы для пассажиров с детьми при задержке рейсов
Депутат Антропенко предложил размещать семьи в гостиницах при задержке рейсов
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Депутат Госдумы Игорь Антропенко на фоне участившихся задержек авиарейсов выступил с инициативой, предлагающей размещение родителей с детьми в гостиницах при аэропортах. По его словам, данная идея пока находится на этапе рассмотрения, однако уже вызвала широкий интерес.
«Пока это просто инициатива. Актуальность проблемы в последнее время возросла, по ряду причин задерживается много рейсов. И в зданиях аэропорта накапливается большое количество пассажиров», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.
По словам Антропенко, в приоритетном порядке следует заботиться о пассажирах с детьми. Одним из способов решения проблемы может стать предоставление им номеров в отелях при значительной задержке вылета, превышающей четыре часа.
В настоящее время, по его словам, родители с детьми до семи лет могут воспользоваться комнатой матери и ребёнка, если рейс задерживается не более чем на два часа. Однако, как правило, эти комнаты невелики, и при массовых задержках они не могут вместить всех желающих комфортно переждать ожидание.
Депутат рад, что его инициатива получает положительные отзывы и поддержку. Антропенко добавил, что в ближайшее время планируется обобщить все поступившие инициативы и отзывы, после чего будет принято решение о внесении данного предложения в качестве законопроекта.
Также собеседник издания напомнил, что в настоящее время размещение в гостинице предоставляется при задержке рейса более, чем на шесть часов ночью и восемь — днём. Предлагаемое снижение этого порога до четырёх часов, по мнению Антропенко, позволит существенно повысить уровень комфорта для пассажиров в случае задержек рейсов.
А ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для недовольных пассажиров, кто столкнулся с задержкой рейса. По данным ведомства, специалисты помогут разобраться в вопросах возврата билетов, компенсаций и оформления претензий к перевозчику.