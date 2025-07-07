В России хотят ввести льготы для пассажиров с детьми при задержке рейсов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко на фоне участившихся задержек авиарейсов выступил с инициативой, предлагающей размещение родителей с детьми в гостиницах при аэропортах. По его словам, данная идея пока находится на этапе рассмотрения, однако уже вызвала широкий интерес.

«Пока это просто инициатива. Актуальность проблемы в последнее время возросла, по ряду причин задерживается много рейсов. И в зданиях аэропорта накапливается большое количество пассажиров», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

По словам Антропенко, в приоритетном порядке следует заботиться о пассажирах с детьми. Одним из способов решения проблемы может стать предоставление им номеров в отелях при значительной задержке вылета, превышающей четыре часа.

В настоящее время, по его словам, родители с детьми до семи лет могут воспользоваться комнатой матери и ребёнка, если рейс задерживается не более чем на два часа. Однако, как правило, эти комнаты невелики, и при массовых задержках они не могут вместить всех желающих комфортно переждать ожидание.

Депутат рад, что его инициатива получает положительные отзывы и поддержку. Антропенко добавил, что в ближайшее время планируется обобщить все поступившие инициативы и отзывы, после чего будет принято решение о внесении данного предложения в качестве законопроекта.

Также собеседник издания напомнил, что в настоящее время размещение в гостинице предоставляется при задержке рейса более, чем на шесть часов ночью и восемь — днём. Предлагаемое снижение этого порога до четырёх часов, по мнению Антропенко, позволит существенно повысить уровень комфорта для пассажиров в случае задержек рейсов.