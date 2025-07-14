В Госдуме требуют сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими
Депутат Авксентьева призвала автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов
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Депутат Госдумы Сардана Авксентьева, партия «Новые люди», предложила министру транспорта Андрею Никитину сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими. В письме она отметила, что пассажиры имеют право на компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки, но получают её только по заявлению.
Из-за сложной процедуры лишь около 10% пассажиров обращаются за выплатами. Авксентьева считает, что автоматизация выплат поможет избежать бюрократии и обеспечит своевременное получение компенсаций пассажирами без необходимости подавать отдельные заявления.
«Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний», — сказано в письме.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о запуске горячей линии для помощи пассажирам, столкнувшимся с задержкой, отменой или переносом авиарейсов. Специалисты проконсультируют по вопросам возврата билетов, получения компенсаций и подачи претензий к авиаперевозчикам. В ведомстве уточнили, что штраф за задержку рейса составляет 100 рублей за каждый час, но не более 50% стоимости билета.