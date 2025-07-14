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14 июля, 13:05

В Госдуме требуют сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими

Депутат Авксентьева призвала автоматизировать выплаты за задержки авиарейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева, партия «Новые люди», предложила министру транспорта Андрею Никитину сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими. В письме она отметила, что пассажиры имеют право на компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки, но получают её только по заявлению.

Из-за сложной процедуры лишь около 10% пассажиров обращаются за выплатами. Авксентьева считает, что автоматизация выплат поможет избежать бюрократии и обеспечит своевременное получение компенсаций пассажирами без необходимости подавать отдельные заявления.

«Считаю необходимым законодательно ввести механизм автоматической выплаты компенсаций пассажирам в случае задержек рейсов по вине авиакомпаний», — сказано в письме.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил о запуске горячей линии для помощи пассажирам, столкнувшимся с задержкой, отменой или переносом авиарейсов. Специалисты проконсультируют по вопросам возврата билетов, получения компенсаций и подачи претензий к авиаперевозчикам. В ведомстве уточнили, что штраф за задержку рейса составляет 100 рублей за каждый час, но не более 50% стоимости билета.

Анастасия Никонорова
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