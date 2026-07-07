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Регион
7 июля, 20:01

Службы устраняют последствия атаки БПЛА ВСУ на НПЗ в Омской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Специалисты экстренных служб устраняют последствия атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Омской области. Губернатор региона Виталий Хоценко прокомментировал ситуацию.

«Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера. Средства ПВО сбили большую часть атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия», написал он в своём телеграм-канале.

Дроны ВСУ смогли пробиться в северный промышленный узел Омска
Дроны ВСУ смогли пробиться в северный промышленный узел Омска

Украинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод 6 июля. Системы ПВО Минобороны РФ уничтожили большую часть дронов. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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Лия Мурадьян
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