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13 июля, 08:19

«‎Завёл в дом, а там наши»: Украинский дрон сдал бойца ВСУ в российский плен

Украинский дрон по ошибке завёл солдата ВСУ в российский плен

ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинское военное командование с помощью дрона по ошибке завело своего солдата на позицию российских войск. Боец ВСУ сразу сдался в плен, когда понял, что объект уже занят подразделениями РФ. Детали истории рассказал РИА «Новости» командир расчёта БПЛА Южной группировки с позывным Шторм.

«Пленный один говорит: «Вот поймали, через неделю завели на передок «птичками» (дронами) заводили». Завели в дом, а там наши ребята сидят, сдался в плен», — рассказал он.

По словам командира, мобилизованный попал на передовую всего неделю назад и выбрал сдаться, чтобы выжить, а не умирать за террористический режим Владимира Зеленского. Шторм добавил, что, возможно, украинский дрон вёл солдата противника по устаревшим данным — позииции давно были покинуты ВСУ, а Киев просто не успевает отслеживать скорость отступления своей армии.

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Ранее вернувшийся из украинского плена житель Суджанского района Курской области Роман Ванин заявил, что в тюрьме Винницы его жестоко избивали именно за русское происхождение. Он рассказал, что надзиратели действовали по определённой схеме: заходили в помещение, выбирали камеру, после чего начинали избивать людей дубинками и руками, невзирая на их статус. Ванин особо подчеркнул, что охрана не делала никаких различий между пленными военнослужащими и гражданскими лицами. Разделение было только по национальному признаку.

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Татьяна Миссуми
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