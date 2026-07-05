Вернувшийся из украинского плена житель Суджанского района Курской области Роман Ванин заявил, что в тюрьме Винницы его жестоко избивали именно за русское происхождение. Своими показаниями он поделился с РИА «Новости».

«Самое страшное — это было в Виннице. В Виннице там вообще избивали. За то, что ты русский», — ответил он.

Он рассказал, что надзиратели действовали по определённой схеме: заходили в помещение, выбирали камеру, после чего начинали избивать людей дубинками и руками, невзирая на их статус. Ванин особо подчеркнул, что охрана не делала никаких различий между пленными военнослужащими и гражданскими лицами. Разделение было только по национальному признаку.

Напомним, ранее Роман рассказал, что украинские конвойные относились к заключённым с крайней жестокостью. Он утверждает, что охранники избивали людей по два-три раза в сутки и были морально готовы их убить. Побои наносились даже тем, у кого имелись открытые переломы, и по таким травмам били намеренно. Бывший пленный также описал невыносимые бытовые условия. Бетонные камеры совершенно не отапливались, а в окнах зияли трещины. Мужчина сравнил пребывание там при 20-градусном морозе с нахождением на улице, отметив, что стены полностью покрывались инеем.