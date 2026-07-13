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13 июля, 14:21

Двое детей пострадали при ночном налёте дронов ВСУ на дома в Солнечногорске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Солнечногорске Московской области двое детей получили травмы в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, сообщил глава городского округа Константин Михальков.

По его данным, при атаке повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, повреждены автомобили, зафиксированы локальные разрушения.

Власти организовали пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры пострадали в результате ночного налёта дронов. Михальков пожелал пострадавшим детям скорейшего восстановления и отметил, что ситуация находится под контролем.

В Истре прооперировали пострадавшую при смертельной атаке БПЛА
В Истре прооперировали пострадавшую при смертельной атаке БПЛА

Также в ночь на 13 июля три человека погибли в результате падения БПЛА ВСУ в посёлке Пионерский Истринского района Московской области. Ещё трое были ранены. Кроме того, в Истре под завалами ищут пожилую женщину. СК возбудил дело о теракте.

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Андрей Бражников
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