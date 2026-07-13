Двое детей пострадали при ночном налёте дронов ВСУ на дома в Солнечногорске

В Солнечногорске Московской области двое детей получили травмы в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, сообщил глава городского округа Константин Михальков.

По его данным, при атаке повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, повреждены автомобили, зафиксированы локальные разрушения.

Власти организовали пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры пострадали в результате ночного налёта дронов. Михальков пожелал пострадавшим детям скорейшего восстановления и отметил, что ситуация находится под контролем.