Двое детей пострадали при ночном налёте дронов ВСУ на дома в Солнечногорске
Обложка © Life.ru
В Солнечногорске Московской области двое детей получили травмы в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, сообщил глава городского округа Константин Михальков.
По его данным, при атаке повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, повреждены автомобили, зафиксированы локальные разрушения.
Власти организовали пункт временного размещения для жителей, чьи квартиры пострадали в результате ночного налёта дронов. Михальков пожелал пострадавшим детям скорейшего восстановления и отметил, что ситуация находится под контролем.
Также в ночь на 13 июля три человека погибли в результате падения БПЛА ВСУ в посёлке Пионерский Истринского района Московской области. Ещё трое были ранены. Кроме того, в Истре под завалами ищут пожилую женщину. СК возбудил дело о теракте.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.