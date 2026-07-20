Один человек погиб и 13 ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область

В результате атак украинских беспилотников на Брянскую область за сутки один человек погиб, ещё 13 получили ранения. Смертельные травмы получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, выехавший на тушение возгорания, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей, а также жители Погарского и Стародубского районов. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«За сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии уничтожено 100 вражеских БПЛА самолётного типа», — уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.

Ранее ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области. В результате инцидента серьёзно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания.