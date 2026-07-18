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Регион
18 июля, 10:45

ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

Ковальчук: ВСУ 18 июля обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedro Eguti

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedro Eguti

В Климовском районе Брянской области массированному обстрелу подвергся свиноводческий комплекс, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. В результате инцидента серьёзно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания.

Нанесён существенный ущерб инфраструктуре. Пострадавших среди сотрудников нет, компания принимает все необходимые меры.

Врачи из Москвы направлены в Тамбов для помощи пострадавшим от атаки ВСУ
Врачи из Москвы направлены в Тамбов для помощи пострадавшим от атаки ВСУ

Напомним, за ночь ПВО отчиталась об уничтожении 379 БПЛА. Цели поражались в небе над множеством областей — от Белгородской до Ленинградской, включая Москву и область, а также над Краснодарским краем, Крымом и морскими водами.

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Александра Мышляева
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