ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
Ковальчук: ВСУ 18 июля обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
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В Климовском районе Брянской области массированному обстрелу подвергся свиноводческий комплекс, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. В результате инцидента серьёзно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания.
Нанесён существенный ущерб инфраструктуре. Пострадавших среди сотрудников нет, компания принимает все необходимые меры.
Напомним, за ночь ПВО отчиталась об уничтожении 379 БПЛА. Цели поражались в небе над множеством областей — от Белгородской до Ленинградской, включая Москву и область, а также над Краснодарским краем, Крымом и морскими водами.
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