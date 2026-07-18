ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области

Врачи из Москвы направлены в Тамбов для помощи пострадавшим от атаки ВСУ

Врачи из Москвы направлены в Тамбов для помощи пострадавшим от атаки ВСУ

Напомним, за ночь ПВО отчиталась об уничтожении 379 БПЛА. Цели поражались в небе над множеством областей — от Белгородской до Ленинградской, включая Москву и область, а также над Краснодарским краем, Крымом и морскими водами.