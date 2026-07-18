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18 июля, 09:57

Врачи из Москвы направлены в Тамбов для помощи пострадавшим от атаки ВСУ

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Врачи Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы направлены в Тамбов для оказания помощи пострадавшим от атаки украинских вооружённых формирований, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Тамбов направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы для оказания помощи пострадавшим в атаке укронацистов на логистический центр», — сказал он.

По оперативным данным, в больницах Тамбовской области проходят лечение 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр. Состояние восьмерых из них остаётся тяжёлым. Ещё пять пострадавших получили помощь амбулаторно.

Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, уточнил Кузнецов.

Врачи борются за жизни 5 сотрудников, раненных при ударе по складу в Котовске
Врачи борются за жизни 5 сотрудников, раненных при ударе по складу в Котовске

Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года были атакованы логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и подмосковной Электростали. Глава Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил наличие жертв и пострадавших. По его словам, дроны шли прицельно на здание с людьми и оснащались поражающими элементами. Средства ПВО уничтожили 28 БПЛА на подходе к населённому пункту.

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Александра Мышляева
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