Из раненых тамбовчан извлекают шарики после удара БПЛА ВСУ — губернатор показал фото
Хирурги извлекают поражающие элементы из раненных при налёте на Котовск
Хирурги извлекают поражающие элементы из раненных при налёте на Котовск. Обложка © Telegram / Евгений Первышов
Губернатор Евгений Первышов сообщил о новых пугающих подробностях ночного удара по складскому комплексу в Тамбовской области. Врачи провели серию операций, в ходе которых медики обнаружили в телах пациентов металлические поражающие элементы. Эти детали подтверждают, что целью БПЛА было причинение максимального ущерба здоровью гражданских лиц.
Глава региона лично пообщался с хирургами, работающими в экстренном режиме. Специалисты продемонстрировали найденные в ранах металлические шарики, которые характерны для начинки кассетных или осколочных боеприпасов. Подобная конструкция снарядов не оставляет шансов на выживание при прямом воздействии, превращая беспилотник в смертоносную угрозу для каждого, кто оказался поблизости.
Первышов подчеркнул, что произошедшее невозможно расценить иначе как спланированную террористическую акцию. Использование предметов, наносящих такие тяжелые повреждения, доказывает намерение преступников уничтожить как можно больше людей, находившихся на объекте.
Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года был атакован склад в городе Котовск Тамбовской области. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, есть погибшие и раненые. Губернатор сообщил, что БПЛА летели целенаправленно по зданию, где находились люди, и были начинены поражающими элементами. Система ПВО сбила 28 беспилотников на подлёте к городу.
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