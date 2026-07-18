Первышов назвал атаку на склад в Котовске самой масштабной в истории Тамбовщины

Глава Тамбовской области Евгений Первышов дал жёсткую оценку ночным событиям в регионе. Он охарактеризовал нападение на складской комплекс в Котовске как самую масштабную и бесчеловечную агрессию против региона за всё время.

По словам губернатора, эта атака выделяется сразу по трём критериям. Противник задействовал максимальное количество беспилотников, что привело к большому числу человеческих жертв. Кроме того, глава региона подчеркнул исключительный цинизм произошедшего.

В своем канале в «Максе» Первышов раскрыл технические детали нападения. Вражеские аппараты были специально начинены металлическими шариками. Именно эти поражающие элементы нанесли основной урон сотрудникам предприятия, которые находились внутри помещений.

Цель противника была очевидна — причинить максимальный вред гражданскому населению. Использование подобных боеприпасов превращает технику из средства поражения инфраструктуры в орудие массового убийства. Удар был направлен непосредственно по живой силе ночной смены.