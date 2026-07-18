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Регион
18 июля, 08:03

Первышов назвал атаку на склад в Котовске самой масштабной в истории Тамбовщины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Глава Тамбовской области Евгений Первышов дал жёсткую оценку ночным событиям в регионе. Он охарактеризовал нападение на складской комплекс в Котовске как самую масштабную и бесчеловечную агрессию против региона за всё время.

По словам губернатора, эта атака выделяется сразу по трём критериям. Противник задействовал максимальное количество беспилотников, что привело к большому числу человеческих жертв. Кроме того, глава региона подчеркнул исключительный цинизм произошедшего.

В своем канале в «Максе» Первышов раскрыл технические детали нападения. Вражеские аппараты были специально начинены металлическими шариками. Именно эти поражающие элементы нанесли основной урон сотрудникам предприятия, которые находились внутри помещений.

Цель противника была очевидна — причинить максимальный вред гражданскому населению. Использование подобных боеприпасов превращает технику из средства поражения инфраструктуры в орудие массового убийства. Удар был направлен непосредственно по живой силе ночной смены.

Глава Тамбовщины приехал в больницу к раненным после удара по складу в Котовске
Глава Тамбовщины приехал в больницу к раненным после удара по складу в Котовске

Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года был атакован склад в городе Котовск Тамбовской области. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, есть погибшие и раненые. Губернатор сообщил, что БПЛА летели целенаправленно по зданию, где находились люди, и были начинены поражающими элементами. Система ПВО сбила 28 беспилотников на подлёте к городу.

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Оксана Попова
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