Первышов назвал атаку на склад в Котовске самой масштабной в истории Тамбовщины
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Глава Тамбовской области Евгений Первышов дал жёсткую оценку ночным событиям в регионе. Он охарактеризовал нападение на складской комплекс в Котовске как самую масштабную и бесчеловечную агрессию против региона за всё время.
По словам губернатора, эта атака выделяется сразу по трём критериям. Противник задействовал максимальное количество беспилотников, что привело к большому числу человеческих жертв. Кроме того, глава региона подчеркнул исключительный цинизм произошедшего.
В своем канале в «Максе» Первышов раскрыл технические детали нападения. Вражеские аппараты были специально начинены металлическими шариками. Именно эти поражающие элементы нанесли основной урон сотрудникам предприятия, которые находились внутри помещений.
Цель противника была очевидна — причинить максимальный вред гражданскому населению. Использование подобных боеприпасов превращает технику из средства поражения инфраструктуры в орудие массового убийства. Удар был направлен непосредственно по живой силе ночной смены.
Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года был атакован склад в городе Котовск Тамбовской области. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, есть погибшие и раненые. Губернатор сообщил, что БПЛА летели целенаправленно по зданию, где находились люди, и были начинены поражающими элементами. Система ПВО сбила 28 беспилотников на подлёте к городу.
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