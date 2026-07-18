Глава Тамбовщины приехал в больницу к раненным после удара по складу в Котовске
Обложка © Telegram / Евгений Первышов
Евгений Первышов прибыл в лечебное учреждение, чтобы лично поддержать граждан, попавших под удар. Глава Тамбовской области посетил областную больницу, где сейчас проходят лечение жертвы атаки на логистический центр в Котовске.
Глава Тамбовщины приехал в больницу к раненым после удара по складу в Котовске. Фото © Telegram / Евгений Первышов
В своём телеграм-канале руководитель региона обнародовал свежие медицинские данные. На данный момент трое сотрудников были осмотрены специалистами и отправлены на домашнее восстановление. Двадцать два человека продолжают оставаться под круглосуточным присмотром докторов.
Состояние семерых госпитализированных оценивается как тяжёлое. Медики борются за их жизни, применяя весь арсенал современной хирургии. Большинство травм — это множественные осколочные ранения, полученные от взрыва боевых частей беспилотников.
Губернатор подчеркнул, что география пострадавших не ограничивается местным населением. На заработках в ночную смену находились сотрудники из других субъектов страны. Сейчас региональные власти решают вопросы их юридического сопровождения и связи с родственниками.
Напомним, в ночь на 18 июля 2026 года были атакованы логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, есть погибшие и раненые. Губернатор сообщил, что БПЛА летели целенаправленно по зданию, где находились люди, и были начинены поражающими элементами. Система ПВО сбила 28 беспилотников на подлёте к городу.
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