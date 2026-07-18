Врачи борются за жизни 5 сотрудников, раненных при ударе по складу в Котовске

Стало известно состояние здоровья людей, попавших под атаку украинских беспилотников. В результате ночного удара по логистическому комплексу в Котовске Тамбовской пострадали десятки сотрудников ночной смены.

Согласно официальным данным ведомства, медицинская помощь потребовалась двадцати пяти гражданам. Из них двадцать два человека были экстренно направлены в лечебные учреждения региона. Ещё трое ограничились осмотром специалистов и покинули больницы.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил текущую ситуацию. Пятерым пациентам врачи сейчас вынуждены оказывать реанимационную поддержку, их физическое самочувствие оценивается как критическое. Остальные семнадцать человек имеют травмы меньшей опасности.

Медицинский персонал делает всё возможное для спасения жизней. Для всех находящихся на больничных койках организованы круглосуточные дежурства. Кроме того, запущены дистанционные консилиумы с ведущими хирургами федеральных центров страны.

Координацию этого сложного процесса взял на себя Федеральный центр медицины катастроф. Специалисты ведомства распределяют потоки пациентов между клиниками Тамбова и Котовска. Это исключает перегрузку конкретных лечебных заведений и ускоряет оказание профильной помощи.

Трое граждан, получившие лёгкие повреждения, от госпитализации отказались. Им была оказана необходимая перевязка прямо на месте происшествия. Сейчас эти люди находятся дома под наблюдением участковых терапевтов.

Силовые структуры уже начали правовую оценку случившегося. По факту целенаправленного нападения на гражданских лиц возбуждено уголовное производство. Следователи устанавливают точные обстоятельства применения боеприпасов с убойными элементами.