Число пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье выросло до 10

Число пострадавших в результате налёта украинских беспилотников на Московскую область достигло десяти человек, включая одного ребёнка. Информацию подтвердил губернатор региона Андрей Воробьёв на своём канале в «Максе».

«По уточнённой информации, в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребёнок», — пишет глава региона.

В Домодедово помощь потребовалась семерым пострадавшим. Среди них 27-летний мужчина с осколочным ранением голени отказался от госпитализации, остальные — включая троих граждан Китая — были доставлены в местную больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными травмами, 53-летний с открытым переломом бедра, 26-летний с ранением голени и ещё трое мужчин с осколочными повреждениями.

В Одинцовском округе 11-летняя девочка получила острую стрессовую реакцию, госпитализация ей не потребовалась.

В Подольске пострадали две женщины: 66-летняя с ссадинами и гематомой получила помощь на месте, 38-летняя отказалась от госпитализации. На всех адресах продолжают работу экстренные службы, оказывая необходимую помощь пострадавшим.

Также в результате ночной атаки украинских беспилотников в Московской области повреждены многоквартирные и жилые дома, а также коммерческие объекты.