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Регион
20 июля, 04:38

Более 35 БПЛА сбиты за ночь в Ростовской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников: более 35 дронов были уничтожены на подлёте к Таганрогу и в семи районах области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Основные объекты атак включали Таганрог, Таганрогский залив, а также Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский и Чертковский районы.

Губернатор уточнил, что из-за падения обломков дронов в Шоловском районе возникло возгорание лесной подстилки, которое удалось полностью ликвидировать. К счастью, пострадавших нет, однако опасность от беспилотников по-прежнему сохраняется.

Слюсарь подчеркнул, что экстренные службы продолжают мониторинг и оценку ситуации, а жители должны сохранять осторожность при обнаружении обломков. Весь регион находится под повышенным вниманием ПВО и аварийных служб, чтобы минимизировать последствия возможных атак.

Ночью над Тульской областью сбили 13 дронов
Ночью над Тульской областью сбили 13 дронов

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО Подмосковья успешно отражают атаки БПЛА, при этом падение дронов привело к повреждению домов и объектов инфраструктуры. В Одинцово пострадали дом и автомобиль, а в Подольске – несколько жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры. Один человек получил травмы в Домодедове, ещё один – на трассе М-4; экстренные службы оказывают помощь и ликвидируют последствия атак.

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Юния Ларсон
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