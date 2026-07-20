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Регион
20 июля, 03:19

Ночью над Тульской областью сбили 13 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили 13 украинских беспилотников над Тульской областью. Это произошло в ночное время. Губернатор региона Дмитрий Миляев уточнил детали.

Пострадавших людей нет. Предварительные данные также говорят об отсутствии разрушений зданий и объектов инфраструктуры. Угроза атак дронов в регионе по-прежнему сохраняется.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной атаке на столицу. Более 400 украинских беспилотников летели в направлении города с 20:30 воскресенья 19 июля до 5 часов утра понедельника. Силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах. Ещё 85 аппаратов военные ликвидировали непосредственно на подлёте к столице.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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