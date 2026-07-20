Собянин: За 8,5 часов силы ПВО ликвидировали более 400 БПЛА в Московском регионе

В направлении Москвы с 20:30 воскресенья, 19 июля, до 5 утра понедельника летело более 400 украинских беспилотников. Об этом завил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. А 85 БПЛА ликвидировали на подлёте к столице.