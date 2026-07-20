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20 июля, 00:49

В Севастополе сбили два дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Балаклавском районе Севастополя. Подробности сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, люди не пострадали. Глава региона попросил жителей строго соблюдать правила безопасности. Позже Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.

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Одновременно силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников на Москву. Общее число уничтоженных дронов достигло 38 единиц. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новой волне атак украинских аппаратов.

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Лия Мурадьян
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