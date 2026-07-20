В Севастополе сбили два дрона ВСУ

Системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в Балаклавском районе Севастополя. Подробности сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, люди не пострадали. Глава региона попросил жителей строго соблюдать правила безопасности. Позже Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.