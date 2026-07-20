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20 июля, 00:37

Атака БПЛА на Москву продолжается, число сбитых дронов выросло до 38

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой волне атак украинских беспилотников на столицу. В ночь на понедельник было сбито ещё 30 дронов, летевших в направлении города, и общее число нейтрализованных БПЛА достигло 38.

По словам Собянина, на месте падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб, обеспечивая безопасность жителей и ликвидацию возможных последствий.

Столичные власти призывают жителей быть внимательными и не приближаться к обломкам дронов, чтобы избежать травм.

Отражена атака восьми летящих на Москву беспилотников
Отражена атака восьми летящих на Москву беспилотников

Ранее Life.ru писал, что при атаке БПЛА под Белгородом пострадали семь человек, включая троих детей. Девочка получила осколочное ранение спины, мальчик – плеча, а трёхлетнему ребёнку диагностировали акубаротравму. Также повреждения зафиксированы в многоквартирных домах и автомобилях.

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Юния Ларсон
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