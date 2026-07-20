Отражена атака восьми летящих на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо повреждениях на земле не уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном Ногинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА. После ликвидации возгорания городские службы начали постепенно возвращать район к обычному режиму работы.