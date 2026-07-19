Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 18:08

ПВО за день сбила 161 украинский БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

За прошедший день российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 161 беспилотник самолётного типа. Соответствующие данные в воскресенье вечером обнародовало оборонное ведомство страны.

Дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и акватории Чёрного моря. Всего в сводку попали девять субъектов Федерации.

По информации Минобороны, налёты фиксировались в промежутке с восьми утра до восьми вечера. Дежурные расчёты поразили все цели в установленное время.

МО РФ: ПВО за сутки сбила 678 дронов, две ракеты «Нептун-МД» и снаряд HIMARS
МО РФ: ПВО за сутки сбила 678 дронов, две ракеты «Нептун-МД» и снаряд HIMARS

Ранее в западной части Чёрного моря зафиксировали крайне короткий вылет самолёта-разведчика НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Как уточнили в европейских авиадиспетчерских службах, борт взлетел с румынского аэродрома в Констанце, выполнил несколько кругов над нейтральными водами и менее чем через час вернулся на базу. Для подобных машин это нетипично: стандартные миссии длятся по несколько часов и охватывают всю акваторию с запада на восток.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar